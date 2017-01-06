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Минэнергоугля: энергетики готовы к работе в сложных погодных условиях

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Ранее украинские синоптики прогнозировали пик морозов в стране на єтой неделе. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля.
Заморозки
УНИАН

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Украинские энергетики готовы к работе в сложных погодных условиях, сообщила в пятницу пресс-служба Минэнергоугля Украины.

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"Все компании энергетической отрасли готовы к работе в условиях низких температур с целью обеспечения надежного энергоснабжения потребителей", — говорится в сообщении.

Минэнергоугля также поручило национальной энергокомпании "Укрэнерго", энергоснабжающим и энергогенерирующим компаниям принять меры для обеспечения работы в условиях низких температур.

В ведомстве отметили, что все энергокомпании восстановили схемы нормального режима питания потребителей и полностью укомплектовали аварийно-восстановительные бригады для предотвращения возможных аварийных отключений и их оперативного устранения.

Ранее украинские синоптики прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля.

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