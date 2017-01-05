В Киеве на взятке погорел начальник отдела экспертного центра

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Начальник отдела экспертного центра задержан оперативниками Департамента защиты экономики, Управления защиты экономики в Днепропетровской области совместно с прокуратурой города Киева в служебном кабинете государственного предприятия во время получения им неправомерной выгоды.

"Мужчина требовал 50 тысяч гривен от представителя общества за выдачу экспертного заключения на проведение санитарных вырубок леса. (…) Экспертное заключение, который за неправомерное вознаграждение должен был предоставить руководитель, предоставляет право проводить санитарные и другие рубки деревьев в лесополосах, парковых и лесных зонах и подтверждает соответствие и необходимость указанных работ", — сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

По информации департамента, средства получались в два этапа. Эксперт был задержан "на горячем" во время получения второй части взятки в размере 45 тысяч гривен.

По данному факту прокуратурой Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан и ему сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит до 10-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия для установления дополнительных фактов получения неправомерной выгоды.

Ранее сообщалось, что в Киеве на 18 тыс гривен взятки задержан проректор Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.