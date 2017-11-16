наверх
16.11.201717:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Обмен заключенными между Россией и Украиной не обсуждается - Кремль

    (обновлено: )34351
    В рамках переговоров об обмене пленными в Донбассе вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной не поднимался.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Обмен заключенными между Россией и Украиной не будет обсуждаться в контексте разговора главы РФ Владимира Путина с руководителями ДНР и ЛНР об обмене пленными, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Ранее Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею.

    "Нет, пока не будет. Об этом речи не идет, это совсем другая субстанция", — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли иметь развитие в данном контексте тема удерживаемых в российских тюрьмах украинцев и россиян в Украине.

    Читайте также: На Донбассе закон о реинтеграции активно обсуждают – спецкор

    По словам Пескова, Москва не может давить на Донецк и Луганск, но у нее есть "определенное", хотя и не безграничное влияние.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Настольная игра Галичина 1918
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших