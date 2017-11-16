Обмен заключенными между Россией и Украиной не обсуждается - Кремль

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Обмен заключенными между Россией и Украиной не будет обсуждаться в контексте разговора главы РФ Владимира Путина с руководителями ДНР и ЛНР об обмене пленными, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею.

"Нет, пока не будет. Об этом речи не идет, это совсем другая субстанция", — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли иметь развитие в данном контексте тема удерживаемых в российских тюрьмах украинцев и россиян в Украине.

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По словам Пескова, Москва не может давить на Донецк и Луганск, но у нее есть "определенное", хотя и не безграничное влияние.