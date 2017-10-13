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    Общество

    Погранслужба о задержанных РФ пограничниках. Возможен обмен

    (обновлено: )188
    В погранслужбе сообщили, что пытаются активизировать диалог с РФ, чтобы понять, при каких обстоятельствах украинские пограничники попали в РФ.
    Олег Слободян
    УНИАН

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян не исключает возможности переговоров по обмену задержанных в Брянской области РФ украинских пограничников на сотрудников погрануправления ФСБ России, которых летом задержали в Украине на границе с Крымом.

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    В Брянской области 3 октября были задержаны двое украинских пограничников, им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ. Летом этого года два сотрудника ПУ ФСБ России сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны украинскими пограничниками. СБУ завела в отношении них уголовное дело за "посягательство на территориальную целостность" страны, они находятся под арестом.

    "Сейчас мы пытаемся активизировать диалог с РФ, чтобы они нам предоставили исчерпывающую информацию, что произошло на границе в тот день (3 октября), и при каких обстоятельствах наши пограничники попали в РФ. Одно из писем, которое мы недавно получили от россиян, свидетельствует о том, что они как будто готовы к диалогу, намекнули на зеркальные меры с нашей стороны. Может, действительно, будут пытаться инициировать обмен наших военнослужащих на двух российских пограничников, которых мы задержали на админгранице с временно оккупированным Крымом несколько месяцев назад", — сказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

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