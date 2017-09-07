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    Стало известно, когда Россия запустит ж/д в обход Украины

    (обновлено: )676130
    Президент РЖД Олег Белозеров сообщил, что по железнодорожному обходу Украины сначала запустят грузовые поезда, а позднее должны быть запущены пассажирские перевозки.
    Железная дорога. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Россия планируют в октябре 2017 года запустить движение по ж/д в обход Украины, сообщил президент РЖД Олег Белозеров.

    Укрзализныця
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее в августе РЖД сообщили о завершении строительных работ по строительству железнодорожного обхода Украины. Сообщалось о планах запустить движение осенью текущего года.

    "То, что он заработает в течение ближайших полутора месяцев — это точно. Там пойдут, прежде всего, не пассажирские, а грузовые поезда, потому что они идут вне расписания, а с пассажирскими вопрос нужно будет урегулировать. Может быть, через неделю-две мы будем знать ответ и этапность переключения", — сообщил Белозеров в четверг в кулуарах ВЭФ.

    Он также пояснил, почему пассажирские поезда будут запущены позднее грузовых.

    "Нам нужно составить расписание. Этот вопрос нашими движенцами тоже должен быть скоро решен", — сказала глава РЖД.

    Напомним, пробный поезд, состоящий из локомотива и нескольких грузовых вагонов, уже прошел по участку от станции Журавка до станции Боченково протяженностью 122 километра. 

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