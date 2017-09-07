Стало известно, когда Россия запустит ж/д в обход Украины

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Россия планируют в октябре 2017 года запустить движение по ж/д в обход Украины, сообщил президент РЖД Олег Белозеров.

Ранее в августе РЖД сообщили о завершении строительных работ по строительству железнодорожного обхода Украины. Сообщалось о планах запустить движение осенью текущего года.

"То, что он заработает в течение ближайших полутора месяцев — это точно. Там пойдут, прежде всего, не пассажирские, а грузовые поезда, потому что они идут вне расписания, а с пассажирскими вопрос нужно будет урегулировать. Может быть, через неделю-две мы будем знать ответ и этапность переключения", — сообщил Белозеров в четверг в кулуарах ВЭФ.

Он также пояснил, почему пассажирские поезда будут запущены позднее грузовых.

"Нам нужно составить расписание. Этот вопрос нашими движенцами тоже должен быть скоро решен", — сказала глава РЖД.

Напомним, пробный поезд, состоящий из локомотива и нескольких грузовых вагонов, уже прошел по участку от станции Журавка до станции Боченково протяженностью 122 километра.

Читайте также: Бортник: борьба за "Укрзализныцю". На кону – экономика Украины