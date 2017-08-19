Хроника 18 августа: Путин в Крыму, газопровод в обход ДНР, реформы министерств

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В пятницу, 18 августа, в Кабмине решили реформировать 10 министерств и одобрили энергетическую стратегию Украины, помимо этого Киев начал строительство газопровода в обход ДНР. К тому же в Украине открыли дело из-за запрета российских соцсетей. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Кабмине решили реформировать 10 министерств

Правительство в пятницу приняло ряд постановлений по старту комплексной реформе десяти министерств Кабмина и его секретариата. По словам министра Кабмина Александра Саенко, в этот список войдут Министерство соцполитики, Минздрав, Минагрополитики, Минфин, Министерство регионального развития, Минэнерго, Мининфраструктуры, Министерство культуры, Минюст и секретариат Кабмина. В рамках реформы при каждом министерстве планируется создать так называемые "генеральные директораты", сформированные из новых специалистов, которые займутся разработкой реформ.

Правительство одобрило энергетическую стратегию Украины

Кабинет министров накануне одобрил новую энергетическую стратегию страны на период до 2035 года. По словам вице-премьера Владимира Кистиона, утвержденная стратегия представляет собой программный документ, который определяет весь комплекс широкомасштабных реформ в энергетическом секторе. "В основе новой энергетической политики страны достаточно амбициозные цели — снижение энергоемкости экономики в два раза к 2030 году, увеличение украинского производства как традиционных, так и альтернативных источников энергии", — отметил Кистион.

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Киев начал строительство газопровода в обход ДНР

Власти Украины начали строительство газопровода, по которому газ в Авдеевку Донецкой области будет поступать из подконтрольной Киеву территории, сообщил в пятницу глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook. Он напомнил, что власти решили строить независимый от неподконтрольной Киеву территории Донбасса в июне, после того, как из-за обстрелов был в очередной раз поврежден газопровод, Авдеевка и поселки вновь остались без газа.

Минобороны повысит выплаты военным в зоне АТО

Выплаты военнослужащим в зоне АТО в Донбассе вырастут с 1 сентября, сообщил министр обороны Степан Полторак. В начале августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что государство увеличит выплаты военнослужащим в зоне военной операции в Донбассе. В частности, силовикам на первой линии — до 10 тысяч гривен в месяц, на второй линии — до 4,5 тысяч.

Уволен начальник Одесского СИЗО, в котором убили женщину-инспектора

Начальника Одесского СИЗО, на территории которого произошло убийство и расчленение женщины-инспектора, сняли с должности. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции по пенитенциарной системе Юрий Маслак. "Начальника СИЗО сняли с должности. Проводится служебное расследование. По его результатам виновные понесут криминальную и дисциплинарную ответственность", — приводят слова Маслака СМИ.

У замглавы Нацполиции угнали служебный автомобиль Lexus GX

У заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича угнали служебный автомобиль Lexus GX. По данным Нацполиции, на автомобиле не было никаких опознавательных знаков принадлежности силовому ведомству. Силовики возбудили по данному факту уголовное дело. "На розыск машины ориентирован личный состав Киевской области и прилегающих регионов, как это происходит обычно при угонах автомобилей. Гарантирую, что найдем", — сказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

В Украине открыли дело из-за запрета российских соцсетей

Верховный суд Украины открыл производство по иску о запрете в стране российских социальных сетей, сообщается в постановлении суда от 9 августа, которое размещено в реестре судебных решений. Ранее Гладун написал у себя на странице в Facebook, что обратился в Высший административный суд Украины с требованием отменить указ президента Петра Порошенко в части запрета в стране российских соцсетей, однако суд не стал рассматривать его.

В Херсонской области массово отравились дети на отдыхе

В Скадовске на базе отдыха "Романтик" от отравления пострадали по меньшей мере 16 детей, сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области. По предварительным диагнозам врачей, у 14 детей пищевая токсикоинфекция, а еще у двоих выявили острый гастроэнтероколит. Как отмечается, троих детей госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской ЦРБ, остальные лечатся в амбулаторных условиях.

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Путин в Крыму

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь. В программе визита посещение севастопольской общеобразовательной школы, Херсонеса и ежегодного музыкального фестиваля. МИД Украины уже передало ноту протеста в связи с визитом российского лидера в Севастополь. В сообщении отечественного МИД отмечается, что украинская сторона считает визит Владимира Путина в Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Митинг в Барселоне "против исламизации Европы"

В Барселоне сотрудники полиции разогнали митинг "против исламизации Европы" ультраправых активистов. Акция проходила в самом центре на улице Рамбле, где ранее фургон сбил людей. В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны: по последним данным погибли 15 человек, 130 пострадали. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство".

В Китае заработал первый в мире интернет-суд

Официальная церемония открытия первого в Китае интернет-суда состоялась в пятницу в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян. Решение о создании суда было принято в ходе 36-й сессии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по всестороннему углублению реформ 28 июня этого года. На церемонии открытия утром в пятницу присутствовал председатель Верховного народного суда КНР Чжоу Цян и секретарь комитета КПК провинции Чжэцзян Чэ Цзюнь.

Именно 18 августа 1649 года Богдан Хмельницкий заключил с поляками Зборовский договор, сузивший казачьи вольности. В этот же день в 1868 году французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий, в 1877 году — американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос, а 18 августа 1900 года русский инженер Константин Перский предложил слово "телевидение".