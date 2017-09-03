Госдеп назвал обыски в диппредставительствах РФ "обходом" и "инспекцией"

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. США считают происходящее с российской дипсобственностью "обходом" и "инспекцией", тогда как российская сторона сообщала об обыске, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель госдепартамента США.

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"Сегодня персонал российского посольства вместе с официальными лицами госдепа обошел три здания в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, которые требуется закрыть российскому правительству. Эти инспекции осуществлялись для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту здания и подтвердить, что российское правительство освободило здания. США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законодательства США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в требовании к России закрыть эту дипломатическую собственность", — сказал представитель госдепартамента.

Он также отрицал заявления РФ, что американские власти грозили взломать двери диппредставительств.

"Обвинения, которые сделало российское правительство, в том числе что американские официальные лица угрожали взломать двери в указанных зданиях или что ФБР "зачищает" здания, не являются правдой", — сказал представитель госдепартамента.

Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию. Обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начались в 21.00 по Киеву (14.00 по местному времени). МИД РФ в своем аккаунте в Facebook публикует кадры обысков в торгпредстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что рассматривают "нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию".

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.