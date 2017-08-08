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    Назван срок начала регулярного сообщения по ж/д ветке в обход Украины

    (обновлено: )34440

    РИА Новости Украина, 8 авг — РИА Новости Украина. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что регулярное сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины начнется в этом году.

    "В этом году", — сказал Соколов во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

    Двухпутную электрифицированную железную линию начали строить на участке Журавка – Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Ранее РЖД сообщали о планах открыть движение поездов по этому обходу осенью 2017 года. В свою очередь в Минобороны, чья железнодорожная бригада ведет строительство участка, уточняли, что открытие рабочего движения по нему произойдет в августе текущего года.

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