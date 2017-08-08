Назван срок начала регулярного сообщения по ж/д ветке в обход Украины

РИА Новости Украина, 8 авг — РИА Новости Украина. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что регулярное сообщение по железнодорожной ветке в обход Украины начнется в этом году.

"В этом году", — сказал Соколов во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Двухпутную электрифицированную железную линию начали строить на участке Журавка – Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Ранее РЖД сообщали о планах открыть движение поездов по этому обходу осенью 2017 года. В свою очередь в Минобороны, чья железнодорожная бригада ведет строительство участка, уточняли, что открытие рабочего движения по нему произойдет в августе текущего года.