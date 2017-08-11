Россия завершила строительство ж/д в обход Украины

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. РЖД завершили строительно-монтажные работы на железнодорожном обходе Украины и к концу осени текущего года планируют открыть движение поездов на этой линии, сообщила компания в пятницу.

Пробный поезд, состоящий из локомотива и нескольких грузовых вагонов, уже прошел по участку от станции Журавка до станции Боченково протяженностью 122 километра. Работы по подготовке остальных участков линии к запуску находятся в завершающей стадии.

"Российские железные дороги" завершили строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово и приступили к пусконаладочным работам и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали… Окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года", — говорится в сообщении компании.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что железнодорожный участок Журавка – Миллерово на территории Ростовской и Воронежской областей имеет огромное значение для обеспечения безопасности перевозок на южных направлениях России.