"Войдет в славную летопись". Шойгу прокомментировал ж/д участок в обход Украины

КИЕВ — 7 авг — РИА Новости Украина. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что железнодорожный участок Журавка – Миллерово на территории Ростовской и Воронежской областей имеет огромное значение для обеспечения безопасности перевозок на южных направлениях России.

Двухпутную электрифицированную железную линию начали строить на участке Журавка – Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Ранее сообщалось, что открытие рабочего движения на участке в обход Украины произойдет в августе текущего года.

"Несомненно, в славную летопись бригады войдет строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка – Миллерово. Он имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южных направлении страны", — сказал Шойгу в понедельник на церемонии вручения ордена Жукова 39-й отдельной железнодорожной бригаде, военнослужащие которой задействовались в строительстве участка Журавка – Миллерово.

Министр обороны отметил, что эта награда — "заслуженная оценка высокой выучки, мужества, стойкости и профессионального мастерства личного состава бригады".

"Сформированная вскоре после Великой Победы, бригада активно участвовала в восстановлении транспортных артерий страны, возведении крупнейших стратегически важных железнодорожных магистралей", — сказал Шойгу.

Так, в послужном списке соединения – строительство Байкало-Амурской магистрали, сооружение подъездных путей к портам Новороссийск и Темрюк, восстановление железных дорог в Чечне и Абхазии, ликвидация последствий наводнения в Крымске, обустройство инфраструктуры в интересах министерства обороны в Крыму.

"Военнослужащие соединения всегда демонстрировали высокий профессионализм и ответственное отношение к порученному делу. Успешно решали задачи государственной важности", — сказал Шойгу.

Министр поздравил личный состав бригады с вручением ордена Жукова и профессиональным праздником – Днем железнодорожных войск (ЖДВ), который отмечается 6 августа. Он пожелал "всем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Отечества". В этом году ЖДВ исполнилось 166 лет.