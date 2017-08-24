Лавров о взаимодействии РФ и США по Сирии: здесь не место для обид

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Москва считает, что обидам нет места в вопросе взаимодействия России и США по Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет отношений между Москвой и Вашингтоном, насколько это сказывается на работе в Сирии. Вы знаете, мы прагматики. Мы понимаем, что здесь не место для каких-то обид, ложно понятого чувства престижа. Речь идет об угрозе для всех для нас, речь идет о судьбах народов этого региона, Сирии, других стран и не только этого региона", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Камбоджи Праком Сокхоном.

"Мы осознаем всю ответственность той работы, которая сейчас ведется. Насколько я слышал высказывания американских официальных лиц, в том числе представителей Госдепартамента, у них такой же подход. Даже прозвучало на днях из уст официального представителя Госдепа желание расширять сферу взаимодействия. Мы к этому готовы, говорим об этом постоянно", — отметил российский министр.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.