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    В России возбудили еще три дела против украинских военных

    (обновлено: )17
    Следственный комитет РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила в понедельник, что ведомство возбудило против украинских военных еще три дела по обстрелам в Донбассе, сообщает РИА Новости.

    "Возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления… "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сказала она.

    По данным российского следствия, 28 июля, 3 и 4 августа 2017 года украинские военные "произвели артобстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Старомихайловка Донецкой области, городе Первомайске Луганской области, а также Петровском районе города Донецка. В результате четверо мирных жителей были ранены, разрушены жилые дома".

    Подчеркивается, что силовики действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней.

    Отмечается, что следователи СК РФ устанавливают должностных лиц украинских силовых структур, причастных к этим преступлениям.

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