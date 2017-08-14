В России возбудили еще три дела против украинских военных

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила в понедельник, что ведомство возбудило против украинских военных еще три дела по обстрелам в Донбассе, сообщает РИА Новости.

"Возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления… "применение запрещенных средств и методов ведения войны", — сказала она.

По данным российского следствия, 28 июля, 3 и 4 августа 2017 года украинские военные "произвели артобстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Старомихайловка Донецкой области, городе Первомайске Луганской области, а также Петровском районе города Донецка. В результате четверо мирных жителей были ранены, разрушены жилые дома".

Подчеркивается, что силовики действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней.

Отмечается, что следователи СК РФ устанавливают должностных лиц украинских силовых структур, причастных к этим преступлениям.