Восстановление Донбасса. В центре Донецка идут строительные работы

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В центре Донецка продолжаются масштабные работы по реконструкции в зданиях бывшего общежития и профилактория Донецкого национального университета. Капитальный ремонт двух десятиэтажных зданий начался в мае этого года и позволит получить семьям переселенцев около 140 квартир – преимущественно однокомнатных и двухкомнатных. Сообщается, что в них переселят жильцов девятиэтажного дома с улицы Взлётной, разрушенного в результате активных боевых действий в районе бывшего донецкого аэропорта. Строительные работы планируется завершить через несколько месяцев, и уже к зиме сдать дом в эксплуатацию.

"Мы и дальше будем держать на жестком контроле выполнение работ. В начале декабря вручим ордеры на получение квартир. Погода способствует строительству, материалы закуплены, финансирование идет, поэтому не вижу причин для отставания. Мои представители ежедневно приезжают сюда утром и вечером. Это единственный объект, где работает ночная смена", – в ходе общения со СМИ сказал заместитель председателя совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников.

В настоящее время на объекте строительства специалисты уже монтируют окна, возводят новые стены, заливают полы, облагораживают прилегающую к домам территорию. По словам чиновников министерства строительства самопровозглашенной республики реконструкция предусматривает целый ряд строительных работ, в том числе по переносу магистральных трубопроводов и стоков канализации, установку новых внутренних сетей электроснабжения со счетчиками поквартирного учета, новых чугунных радиаторов отечественного производства и электрических кухонных плит. В квартирах будут выполнены отделочные работы под ключ – оклейка стен обоями, окраска потолков, линолеумные полы, керамическая плитка в санузлах, установка межкомнатных дверей и сантехнических приборов. Также в новых домах будет оборудовано бомбоубежище, в котором на случай активизации военных действий, жители смогут укрыться.

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В то же время местные власти заверяют, что процесс подготовки всех необходимых документов о праве вступления жильцов в собственность и дальнейшей прописке город берет на себя. В мэрии Донецка отметили, что всех обладателей новых квартир максимально освободят от бюрократических проволочек – в начале декабря жильцам будет вручен полный пакет документов на квартиры, и им не придется самим бегать по городским инстанциям.

Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрелов

Накануне глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил о том, что власти республики за время вооруженного конфликта восстановили в Донбассе свыше семи тысяч жилых домов, которые были повреждены в результате боевых действий. При этом Захарченко уточнил, что с начала военных действий на территории ДНР было построено более 130 новых домов. Строительство частных и многоквартирных домов велось с нуля и преимущественно в районах наиболее пострадавших от массированных артиллерийских обстрелов в период с 2014 по 2016 год – в Дебальцево, Иловайске, Горловке, Шахтерске, Юнокоммунаровске и других городах.

Дом в центре Донецка, в котором проходит реконструкция

Напомним, в середине лета этого года власти самопровозглашенной ДНР по просьбам граждан приостановили начисление платы за жилищно-коммунальные услуги в поврежденных в ходе боевых действий домах. В соответствии с распоряжением правительства плата за услуги ЖКХ для владельцев поврежденных домов будет приостановлена до момента восстановления жилья. Всего же по данным республиканского Минстроя с начала войны в Донбассе было повреждено или разрушено свыше 26 тысяч домов.