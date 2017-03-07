Установлен командир, приказавший обстрелять Донбасс из "Точки-У" - СК РФ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Следственный комитет РФ установил командира, отдававшего приказ на применение ракетного комплекса "Точка-У" против мирного населения Донбасса, сообщила во вторник журналистам и.о. руководителя управления ведомства по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.

"СК России установлен командир украинской армии, отдававший приказ на применение "Точки-У" против мирного населения", — сказала Петренко.

По данным следствия, к этому военному преступлению причастен командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковник Федор Ярошевич. Именно он, как полагает СК РФ, 22 августа 2014 года отдал приказ о нанесении удара тактическими ракетами по населенному пункту Ровеньки, в результате которого погибло трое человек, в том числе ребенок.

"Применение вооружения неизбирательного действия вряд ли можно назвать случайностью. Поверить в объяснения украинской стороны о неких неисправностях системы управления ракеты, при том что "Точка-У" применялась в аналогичных условиях неоднократно, тоже невозможно", — отметила представитель СК РФ.

По ее словам, "очевидно, что действия конкретных должностных лиц украинской армии носили умышленный характер и, по мнению следствия, образуют состав преступления по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"".

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"Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные нами доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", — заключила Петренко.

В середине февраля Следственный комитет России заявил, что получил доказательства применения ВС Украины тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в Донбассе.

В свою очередь народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук обвинил РФ в попытке дискредитировать украинских военных. По его словам, "совершенно очевидно, что Москва подобными "ракетными провокациями" пытается изо всех сил очернить Украину, обвинить ВСУ в военных преступлениях и таким образом обелить себя и оправдать свои действия на Донбассе, списав все на "развязанную киевской хунтой гражданскую войну в Украине".