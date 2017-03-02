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    Россия

    СК РФ открыл более 100 дел о "военных преступлениях" в Донбассе

    (обновлено: )18281
    Как заявил Александр Бастрыкин, СК РФ возбуждает уголовное преследование "в отношении военных преступников и националистов, от рук которых гибнет мирное население".
    Следственный комитет РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что с 2014 года ведомство возбудило более 100 уголовных дел по факту "военных преступлений" в Донбассе.

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    "Мы оперативно возбуждаем уголовное преследование в отношении военных преступников и националистов, от рук которых гибнет мирное население: дети, старики. Всего с 2014 года нами возбуждено 102 уголовных дела, по которым привлекаются к ответственности 90 лиц", — сказал Бастрыкин.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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