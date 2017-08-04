Суд оштрафовал Навального на $5 тыс за несанкционированный митинг

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Симоновский суд Москвы на 300 тысяч рублей (почти 5000 долларов) оштрафовал российского оппозиционера Алексея Навального за нарушение порядка организации митинга, передает РИА Новости.

"Признать Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ "повторное нарушение порядка организации митинга", — огласила решение судья. Согласно административному протоколу, Навальный организовал 8 и 9 июля в Москве граждан, которые раздавали листовки на улицах.

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных работ до 200 часов или административного ареста на срок до 30 суток.

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Ранее по такой же статье суд оштрафовал соратника Навального Леонида Волкова на 300 тысяч рублей и лидера столичного отделения незарегистрированной Партии прогресса Николая Ляскина на 250 тысяч рублей.

Навальный, уже будучи осужденным, неоднократно привлекался к административной ответственности по КоАП РФ, в частности, за призывы к несанкционированной акции и неповиновение полицейским. Последний административный арест Навальный отбывал за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Заседание по делу А. Навального в Симоновском суде

Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. По вступившему в силу приговору, Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения.

Кроме того, Навальный имеет вторую судимость, также условную, по делу о хищении 16 миллионов рублей у компании "Кировлес".

Ранее сообщалось, что соратники Навального просят политического убежища в Украине.