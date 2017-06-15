Госпогранслужба: соратники Навального просят политического убежища в Украине

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Двое российских оппозиционеров попросили политического убежища на территории Украины. С такой просьбой двое граждан России обратились к украинским пограничникам утром 15 июня в одном из пунктов пропуска на границе с Россией, информирует Госпогранслужба.

"Мужчины прибыли в пункт пропуска и, предъявив для контроля загранпаспорта граждан Российской Федерации, сразу выразили намерение получить защиту на территории Украины в связи с их политическим преследованиям на территории России", — говорится в сообщении.

"Во время фильтрационных мероприятий, которые проводились совместно с сотрудниками СБУ, было установлено, что данные граждане относятся к оппозиционному блоку Алексея Навального и за политическую деятельность подвергаются преследованию", — уточняют пограничники.

Обоих мужчин пропустили через границу по установленному порядку и направили в Миграционную службу Украины.

Имена этих россиян пограничники не сообщают.

Напомним, 12 июня суд Москвы арестовал Навального на 30 суток за призывы к несанкционированной акции.