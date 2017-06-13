Организатора согласованной акции в Москве арестовали на 10 суток

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Мещанский суд Москвы назначил 10 суток ареста директору "Фонда борьбы с коррупцией" и организатору согласованной акции в Москве Роману Рубанову за неповиновение полиции, сообщил его адвокат Иван Жданов.

"Суд признал его виновным по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) и назначил наказание в виде 10 суток ареста", — сказал адвокат в комментарии РИА Новости.

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В Москве в понедельник, 12 июня, прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по данным ГУ МВД российской столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч.

При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, более 150 человек были задержаны.

Ранее также сообщалось, что самого Навального суд арестовал на 30 суток.