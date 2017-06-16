МИД России: опыт "реинтеграции" не поможет Киеву решить кризис

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Планы по использованию Киевом опыта Хорватии в "реинтеграции территорий", применимого к Донбассу, не способствуют урегулированию внутриукраинского кризиса, говорится в распространенном в пятницу комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Комментарий российского МИД был размещен на сайте в связи с заявлениями об активизации деятельности рабочей группы по сотрудничестве с Украиной при правительстве Хорватии.

"Вынуждены вновь подчеркнуть непродуктивность и неуместность подобных шагов, отнюдь не способствующих урегулированию внутриукраинского конфликта. Надеемся, что хорватские партнеры переориентируют свои усилия на всемерное содействие неукоснительному и последовательному выполнению Киевом своих обязательств в рамках затвержденного в "нормандском" формате минского "Комплекса мер"", — указали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

МИД с сожалением отмечает, что в Загребе пока "предпочитают продвигать "доморощенные" параллельные структуры вместо призывов к активизации диалога в механизмах минской Контактной группы". "Однобоко подают тяжелые страницы балканского кризиса первой половины 1990-х годов, тем самым подыгрывая киевской "партии войны", вместо недвусмысленного выражения своей приверженности поиску путей примирения и сосуществования", — заявили в МИД.

В этой связи, подчеркивается в комментарии, Москва рассчитывает, что в действиях международного сообщества по достижению стабилизации на Украине не останется места "двойным стандартам". "Только честный, открытый и скоординированный подход к происходящему там даст реальный шанс установлению мира, укреплению безопасности и нормализации жизни миллионов людей на юго-востоке страны", — подчеркнули в МИД РФ.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.