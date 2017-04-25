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    Киев хочет реинтеграции Донбасса только на словах - Грызлов

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    Представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что все больше и больше признаков того, что "официальный Киев хочет реинтеграции Донбасса только на словах".
    Борис Грызлов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Полпред РФ в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что власти Украины не готовы воспринимать жителей региона как равноправных граждан страны.

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    "Украинская сторона не готова воспринимать жителей Донбасса как равноправных граждан Украины. Всё больше и больше признаков того, что официальный Киев хочет реинтеграции Донбасса только на словах", — сказал Грызлов.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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