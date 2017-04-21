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    В Аланье сел первый самолет, осуществляющий регулярный рейс из РФ

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    По случаю прибытия регулярного рейса из России в аэропорту Аланьи была организована торжественная встреча. Российская авиакомпания "Победа" будет летать в аэропорт "Газипаша" три раза в неделю.
    Вид на Аланью
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Первый самолет, выполняющий регулярный рейс из России, совершил посадку в аэропорту "Газипаша" турецкого курорта Аланья, сообщает в пятницу агентство Anadolu.

    Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" со 188 россиянами на борту вылетел из московского аэропорта "Внуково". По случаю прибытия первого регулярного рейса из России в аэропорту Аланьи была организована торжественная встреча. Самолет проехал через водяную арку, а туристов в аэропорту встречали цветами и подарками. Также пассажирам раздали ознакомительные брошюры.

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    Глава муниципалитета Аланьи Адем Мурат Юджел отметил важное значение реализации авиарейсов из России, в том числе для развития туризма.

    Российская авиакомпания "Победа" будет летать в аэропорт "Газипаша" три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

    Ранее источник сообщал РИА Новости, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране.

    В свою очередь, представитель Главного управления гражданской авиации Турции заявил, что российская сторона не сообщала турецким авиавластям о возможности приостановки чартерных рейсов между двумя странами.

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    Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. "Победа" в прошлом году перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации РФ.

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