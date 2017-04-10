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    Россия

    Авиакомпании РФ могут приостановить чартеры в Турцию - источник

    (обновлено: )26510
    Несмотря на телеграмму Росавиации о возможном приостановлении чартеров с Турцией, в Ростуризме сообщили, что ведомство не располагает информацией о возможной приостановке полетов.
    Чартерный рейс в Турцию
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию, рассказал РИА Новости источник в отрасли, сообщает Прайм.

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    В то же время начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева заявила РИА Новости, что ведомство не располагает информацией о возможной приостановке полетов.

    По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, пока запрета на чартерные полеты в Турцию нет. 

    "Мы может предположить, что речь идет о возможных предупреждениях на случай, если в связи с политическими событиями в Турции 16 апреля ситуация там пойдет по негативному сценарию, будут какие-то напряженности", — добавила она.

    Чартерные авиаперевозки между странами прерывались на девять месяцев после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Падение турпотока из России в Турцию в первые месяцы 2016 года превысило 90%. Перелом в ситуации наступил летом 2016 года после письма турецкого лидера Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором он извинился за сбитый самолет. После этого российские власти отменили запрет на полеты, а первый чартер в Турцию вылетел 2 сентября.

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