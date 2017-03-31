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    Первый полет самолета Ан-132D, построенного без комплектующих РФ

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    Первый украинский самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих, успешно прошел испытания, сообщается в пятницу на сайте авиастроительного предприятия "Антонов".
    Канал Сергей Смык на Youtube

    Самолет Ан-132D был построен предприятием по контракту с Саудовской Аравией без использования российских комплектующих, которые заменили на детали из других стран и детали украинского производства. Компания с лета 2015 года начала курс на импортозамещение российских комплектующих для самолетов. Согласно заявлениям разработчика, самолет предназначен для транспортировки различных грузов массой более 9 тонн на ближне- и среднемагистральных маршрутах.

    "Новейший самолет Ан-132D успешно совершил свой первый полет… Это первый самолет… является образцом международной кооперации Украины и мировых гигантов авиастроения", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Первый самолет "Антонова" без российских комплектующих: Ан-132D

    В рамках создания самолета украинское предприятие сотрудничало с мировыми гигантами авиастроения, среди которых партнеры из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и других стран. Предприятие сообщило, что Ан-132D был создан в рекордно короткие сроки, старт программы был дан в мае 2015 года.

    В конце февраля 2015 года "Антонов" и аравийское предприятие Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Саудовской Аравии самолетостроительного комплекса и производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178. Сборка первого экземпляра Ан-132D, согласно контракту, должна была проходить на мощностях "Антонова" в Киеве.

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