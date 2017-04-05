Информация о готовящихся в России терактах недостоверна - НАК РФ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Появившаяся в СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники о готовящихся в России терактах является недостоверной, сообщает в среду информационный центр Национального антитеррористического комитета РФ.

"Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по данному вопросу "единственно достоверными и точными" сообщениями являются официальные сообщения ФСБ России и НАК РФ.

"НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах", — добавляется в релизе.

В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Именно он, по данным следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.