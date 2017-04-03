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    Метро Петербурга закрыто, ведется проверка

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    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (31)

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    По словам представителя Петербургского метрополитена, метро пока закрыто, ожидается распоряжение от силовых структур, которые проводят проверку всех станций метро и тоннелей.
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга
    REUTERS Igor Russak

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Метро Санкт-Петербурга пока закрыто, ведется проверка, сообщила представитель Петербургского метрополитена.

    Взрыв в метро
    REUTERS Anton Vaganov
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга: 10 погибших, более 20 пострадавших

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    "Метро пока закрыто. Ждем распоряжения от силовых структур, которые проводят проверку всех станций метро и тоннелей. Объем (проверки) большой, не исключено, что уйдем в ночь", — сказала собеседница агентства.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы.

    СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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