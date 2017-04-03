Путин призвал смотреть "Ну, погоди" и пожелал встретиться с Петром I

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, с кем бы из великих представителей России прошлого он бы хотел встретиться, назвал имена двух императоров.

"С Петром Первым и с Екатериной", — сказал Путин на IV Медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость", отвечая на соответствующий вопрос.

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Кроме того, российский президент считает, что каждый житель страны должен посмотреть мультфильм "Ну, погоди".

При этом на замечание о том, что в мультфильм есть пропаганда табакокурения, президент отметил, что "у нас везде пропаганда сейчас". "Важно, как это оценивать, как к этому относиться", — добавил глава государства.

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Ранее президента США Дональда Трампа просили в двух словах описать различных людей среди политиков и шоуменов. В частности, его спросили, как бы он охарактеризовал Путина. Он ответил: "Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем", — сказал Трамп. В оригинале он использовал американское идиоматическое выражение tough cookie, дословно — "твердое печенье".