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    Россия

    Путин призвал смотреть "Ну, погоди" и пожелал встретиться с Петром I

    (обновлено: )19840
    Кроме Петра I президент Российской Федерации хотел бы встретиться с Екатериной Великой. Касательно мультфильма "Ну, погоди" и замечания, что в нем есть пропаганда табакокурения, Путин ответил, что "у нас везде пропаганда сейчас".
    Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе IV Медиафорума региональных и местных средств массовой информации Правда и справедливость
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, с кем бы из великих представителей России прошлого он бы хотел встретиться, назвал имена двух императоров.

    "С Петром Первым и с Екатериной", — сказал Путин на IV Медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость", отвечая на соответствующий вопрос.

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    Кроме того, российский президент считает, что каждый житель страны должен посмотреть мультфильм "Ну, погоди".

    При этом на замечание о том, что в мультфильм есть пропаганда табакокурения, президент отметил, что "у нас везде пропаганда сейчас". "Важно, как это оценивать, как к этому относиться", — добавил глава государства.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Северо-Западный федеральный округ

    Ранее президента США Дональда Трампа просили в двух словах описать различных людей среди политиков и шоуменов. В частности, его спросили, как бы он охарактеризовал Путина. Он ответил: "Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем", — сказал Трамп. В оригинале он использовал американское идиоматическое выражение tough cookie, дословно — "твердое печенье".

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