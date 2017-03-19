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    Трамп о Путине: "крепкий орешек"

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (111)

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    Президента США Дональда Трампа в интервью просили в двух словах описать различных людей среди политиков и шоуменов. В частности, его спросили, как бы он охарактеризовал президента России Владимира Путина.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    KENA BETANCUR / AFP

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина "крепким орешком".

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
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    Трампа в интервью Fox News просили в двух словах описать различных людей среди политиков и шоуменов. В частности, его спросили, как бы он охарактеризовал Путина.

    "Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем", — сказал Трамп. В оригинале он использовал американское идиоматическое выражение tough cookie, дословно — "твердое печенье".

    Ранее сообщалось, что более 60% американцев поддерживают расследование возможных связей президента Дональда Трампа с Россией.

    ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. 

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