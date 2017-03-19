Трамп о Путине: "крепкий орешек"

KENA BETANCUR / AFP

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина "крепким орешком".

Трампа в интервью Fox News просили в двух словах описать различных людей среди политиков и шоуменов. В частности, его спросили, как бы он охарактеризовал Путина.

"Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем", — сказал Трамп. В оригинале он использовал американское идиоматическое выражение tough cookie, дословно — "твердое печенье".

Ранее сообщалось, что более 60% американцев поддерживают расследование возможных связей президента Дональда Трампа с Россией.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.