Лавров: Киев собирается похоронить "Минск-2", возложив вину на РФ

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что правительство Украины и президент Петр Порошенко хотят похоронить минские соглашения, при этом возложив вину на Россию и население Донбасса.

"Что касается минских соглашений, то я считаю, что правительство Украины и президент Порошенко лично хотят их похоронить. Они хотят сделать это таким образом, чтобы иметь возможность возложить вину на Россию и население востока Украины", — заявил Лавров в интервью журналу "Национальный интерес".

По его мнению, это произошло вследствие того, что Порошенко столкнулся с "серьезным сопротивлением со стороны радикалов, а радикалы, считающие правительство слабым, заняли выжидательную позицию, рассчитывая на проведение досрочных выборов или новый "майдан".

По мнению Лаврова, "самая большая ошибка" Порошенко заключается в том, что после того, как он подписал эти соглашения в феврале 2015 года в Минске и вернулся домой с положительными результатами, получив поддержку Германии, Франции, а затем Совета Безопасности в Нью-Йорке, он не воспользовался моментом и не убедил свой парламент и оппозицию в том, что это выгодное соглашение, поддержанное Евросоюзом, в который Киев хотел вступить.

"Вместо этого по возвращении в Киев он начал извиняться перед оппозицией, говоря, что они не должны принимать это всерьез, что он не давал никаких обязательств, которые носили бы юридический характер – юридически обязательный характер – что они все не так поняли, и так далее. Он сам загнал себя в угол, как совершенно безответственный политик, который что-то подписал, а неделю спустя по возвращении домой заявил, что он этого не подписывал. Оппозиция почувствовала, что в этом заключается его слабость", — считает Лавров.

По его оценке, "правительство Украины хочет добиться того, чтобы другие стороны первыми заявили, что с них хватит и что они отказываются от минских соглашений".

"Отсюда и экономическая блокада, отсюда и запрет банкам обслуживать население на востоке Украины", — считает глава российского МИД.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.