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    Лавров: Россия – мирное государство, нам не нужны территории соседей

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    (обновлено: )24522
    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия – мирное государство, у Российской Федерации нет никаких территориальных притязаний по отношению к соседним государствам.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. У России нет никаких территориальных притязаний по отношению к соседним государствам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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    "Россия – мирное государство. У нас нет территориальных притязаний по отношению к соседям. Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в духе добрососедства", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

    Ранее Сергей Лавров заявлял, что Москва однозначно поддерживает территориальную целостность Украины.

    Ранее президенты Украины Петр Порошенко и Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону отношения между странами, а также процесс урегулирования конфликта в Донбассе и оказываемое белорусской стороной содействие.

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