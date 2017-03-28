Лавров: Россия – мирное государство, нам не нужны территории соседей

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. У России нет никаких территориальных притязаний по отношению к соседним государствам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия – мирное государство. У нас нет территориальных притязаний по отношению к соседям. Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в духе добрососедства", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

Ранее Сергей Лавров заявлял, что Москва однозначно поддерживает территориальную целостность Украины.

Ранее президенты Украины Петр Порошенко и Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону отношения между странами, а также процесс урегулирования конфликта в Донбассе и оказываемое белорусской стороной содействие.

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