Новое заседание контактной группы в Минске пройдет 29 марта

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 29 марта, сообщил "112 Украина".

"В рамках вчерашнего заседания украинская сторона поставила вопрос перед Российской Федерацией и ЛДНР касательно двух позиций. Первая, то, что Россия признала паспорта псевдореспублик. Второе, что ЛДНР захватили украинские предприятия на территории, неподконтрольной Киеву", — сообщил корреспондент канала.

"Пока Украина ждет ответа. Она мотивирует свои заявления тем, что все это усложняет и затягивает переговорный процесс. Со своей стороны посол ОБСЕ Мартин Сайдик, который вчера выступал на брифинге, заявил, что ЛДНР не должны вмешиваться во внешнее управление украинскими предприятиями. Он подчеркнул, что все это ведет к усугублению экономических связей между этими регионами и не приводит ни к чему хорошему. Поэтому выразил свое разочарование сложившейся ситуацией. Стороны также продолжили обсуждать вопрос освобождения пленных. Деталей пока нет, Сайдик их вчера не озвучил. По мнению многих участников украинской стороны, здесь есть определенные проблемы. Также на Донбассе продолжится реализация гуманитарных проектов Международного Красного Креста. Следующее заседание состоится 29 марта", — отметил он.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.