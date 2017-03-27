В России возбудили новое дело против ряда украинских силовиков

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Следственный комитет России возбудил в отношении нескольких украинских военнослужащих дело "о применении запрещенных средств и методов ведения войны", сообщила в понедельник и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

"Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России установлен еще ряд украинских военнослужащих, совершивших особо тяжкие преступления в отношении гражданского населения. В связи с тем, что в действиях указанных лиц усматриваются признаки жестокого обращения с гражданским населением, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, в отношении них возбуждено уголовное дело", — сказала она.

Так, по словам Петренко, в августе-декабре 2015 года командир роты "Карпатская Сечь" 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины младший лейтенант Олег Куцин совместно с командиром 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины полковником Владиславом Клочковым и иными лицами, выполняя "заведомо преступные приказы, осуществили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющие высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в населенных пунктах самопровозглашенной Донецкой народной республики".

Кроме того, по данным СК РФ, была установлена причастность к аналогичному преступлению командира полка специального назначения "Днепр-1" МВД Украины полковника Вячеслава Печененко, который 14 августа 2015 года, "выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих руководителей, вместе с другими военнослужащими осуществил прицельный артиллерийский обстрел города Донецка".

В результате перечисленных обстрелов, произошедших в 2015 году, частично и полностью разрушены более 20 жилых домов в различных районах города Донецка и ранен мирный житель, добавила Петренко.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.