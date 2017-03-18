Россияне скупили недвижимость в домах компании Трампа почти на $100 млн

VANDERLEI ALMEIDA/AFP

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Россияне владеют недвижимостью в принадлежащих компании президента США Дональда Трампа домах обшей стоимостью в 98 миллионов долларов, свидетельствуют данные расследования, проведенного агентством Рейтер.

По информации агентства, 63 человека с российскими паспортами или пропиской купили объекты недвижимости общей стоимостью 98,4 миллиона долларов в элитных домах на юге Флориды.

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Как сообщается, покупатели элитной недвижимости в основном являются бизнесменами, "связанными с политическими кругами". В их число агентство относит бывшего начальника Первого главного управления Спецстроя России Александр Юзвик, одного из акционеров Absolute Group Андрея Трускова и основателя банка "Викинг" Алексея Устаева.

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По данным агентства, число россиян может быть выше, так как владельцы 703 из 2044 элитных апартаментов имеют возможность скрыть свою личность.

Ранее сообщалось, что суд в РФ арестовал 15 объектов недвижимости экс-министра экономики Алексей Улюкаева.