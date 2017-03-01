наверх
01.03.201709:25
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Почему жители Закарпатья массово скупают недвижимость в Венгрии?

    (обновлено: )142670
    В некоторых селах Венгрии, расположенных вблизи границы с Украиной, за последние несколько лет резко увеличилось количество населения. Есть населенные пункты, где произошел настоящий "демографический взрыв" – жителей стало почти практически втрое больше.
    Строительство дома в Закарпатской области. Архивное фото
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    РИА Новости Украина

    Например, в селе Лоня, которое находится неподалеку от КПП "Лоня-Горонглаб (Звонковое)", проживал 661 человек (2011 год), а теперь 1076 (2016). В селе Барабаш, что у КПП "Барабаш-Косино", было 745 жителей, теперь официально зарегистрировано 1039. В Кишпалади, граничащем с Виноградовским районом Закарпатья, вообще чрезвычайная активность – теперь здесь не 539 жителей, а 1164, пишет Мукачево.net.

    Обстрел дома экс-главы милиции Закарпатской области
    Канал Нацполиции в Закарпатской области на Youtube
    Обстрел дома экс-главы милиции Закарпатья. Комментарий полиции

    Чем это можно объяснить, решили поинтересоваться венгерские журналисты, и посетили пограничное село Барабаш.

    "Попробуйте попасть в только что побеленные дома, возможно вам улыбнется удача, – говорит 64-летний Йожеф.Но хозяев, скорее всего, дома не найдете…". 

    Местные жители рассказали, что причиной увеличения населения являются закарпатцы. Большинство из них имеют двойное гражданство. Преимущественно это пенсионеры. Пенсию получают в Венгрии, а живут на Закарпатье. 

    Также многие из закарпатцев молодого возраста купили себе домик, а на самом деле работают в Словакии или Чехии, где средняя заработная плата выше, чем в Венгрии. Ведь пограничная область Саболч-Сатмар-Берег считается депрессивным регионом – работы здесь практически нет.

    Впрочем, сельский председатель Габор Дарочи видит в этом процессе и положительную сторону.

    "Закарпатцы покупают обычно старые, заброшенные дома и делают там ремонт. А это улучшает общий вид нашего села".

    По его словам, поток иностранных соседей значительно увеличился после начала российско-украинского конфликта.

    "Некоторые боятся, что их заберут в армию, потому скрываются на территории Венгрии", – говорит председатель села. 

    А пенсионеры получают значительно большую пенсию, имея в кармане венгерский паспорт. Ведь до сих пор действует соглашение между несуществующим СРС и Венгрией 1963 года о взаиморасчете пенсионного обеспечения. Некоторых венгров это возмущает, ведь они порой имеют значительно меньшие пенсии.

    Сейчас почти 10 тысяч украинцев, преимущественно из Закарпатья, получают пенсию в Венгрии.

    В селе Лоня обычный одноэтажный домик 10 на 10 метров стоит сейчас около 1,5 миллионов форинтов (4.800 евро). На Закарпатье недвижимость часто намного дороже.

    Хотя в Венгрии у границы с Украиной можно купить недвижимость и за $200-300. 

    Большинство домов имеют еще большой сад с фруктовыми деревьями. Местные венгры отдают яблоки и сливы на переработку или варят "паленку", официально разрешенную.

    "Жаль, что новые жители часто не следят за деревьями – у них нет такой потребности", – говорят местные венгры.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    На месте штурма редута близ Кривого Торца
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Флаги Евросоюза и Украины
    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация
    Владимир Шульмейстер
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия