Почему жители Закарпатья массово скупают недвижимость в Венгрии?

РИА Новости Украина

Например, в селе Лоня, которое находится неподалеку от КПП "Лоня-Горонглаб (Звонковое)", проживал 661 человек (2011 год), а теперь 1076 (2016). В селе Барабаш, что у КПП "Барабаш-Косино", было 745 жителей, теперь официально зарегистрировано 1039. В Кишпалади, граничащем с Виноградовским районом Закарпатья, вообще чрезвычайная активность – теперь здесь не 539 жителей, а 1164, пишет Мукачево.net.

Чем это можно объяснить, решили поинтересоваться венгерские журналисты, и посетили пограничное село Барабаш.

"Попробуйте попасть в только что побеленные дома, возможно вам улыбнется удача, – говорит 64-летний Йожеф. – Но хозяев, скорее всего, дома не найдете…".

Местные жители рассказали, что причиной увеличения населения являются закарпатцы. Большинство из них имеют двойное гражданство. Преимущественно это пенсионеры. Пенсию получают в Венгрии, а живут на Закарпатье.

Также многие из закарпатцев молодого возраста купили себе домик, а на самом деле работают в Словакии или Чехии, где средняя заработная плата выше, чем в Венгрии. Ведь пограничная область Саболч-Сатмар-Берег считается депрессивным регионом – работы здесь практически нет.

Впрочем, сельский председатель Габор Дарочи видит в этом процессе и положительную сторону.

"Закарпатцы покупают обычно старые, заброшенные дома и делают там ремонт. А это улучшает общий вид нашего села".

По его словам, поток иностранных соседей значительно увеличился после начала российско-украинского конфликта.

"Некоторые боятся, что их заберут в армию, потому скрываются на территории Венгрии", – говорит председатель села.

А пенсионеры получают значительно большую пенсию, имея в кармане венгерский паспорт. Ведь до сих пор действует соглашение между несуществующим СРС и Венгрией 1963 года о взаиморасчете пенсионного обеспечения. Некоторых венгров это возмущает, ведь они порой имеют значительно меньшие пенсии.

Сейчас почти 10 тысяч украинцев, преимущественно из Закарпатья, получают пенсию в Венгрии.

В селе Лоня обычный одноэтажный домик 10 на 10 метров стоит сейчас около 1,5 миллионов форинтов (4.800 евро). На Закарпатье недвижимость часто намного дороже.

Хотя в Венгрии у границы с Украиной можно купить недвижимость и за $200-300.

Большинство домов имеют еще большой сад с фруктовыми деревьями. Местные венгры отдают яблоки и сливы на переработку или варят "паленку", официально разрешенную.

"Жаль, что новые жители часто не следят за деревьями – у них нет такой потребности", – говорят местные венгры.