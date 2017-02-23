Новые правила регистрации недвижимости: бумажный архив не отменили - эксперт

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. С начала прошлого года в Украине начал действовать новый порядок регистрации недвижимости.

В частности, была отменена выдача документа на право собственности при первичной регистрации недвижимости. Кроме того, уже год работает электронный реестр имущественных прав, т.е. информация о недвижимости, в том числе жилье, доступна всем.

Было ли это нововведение принято украинцами, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала частный нотариус, вице-президент Нотариальной палаты Украины Ольга Онищук.

"Немного люди привыкли, конечно, потому что прошел уже большой промежуток времени — больше года, и, конечно, люди привыкают… Когда заверяется сделка у нотариуса, то легче, потому что человек получает на руки на нотариальных бланках красивый документ, который можно положить в папку, держать его в руках и быть спокойным", — отметила эксперт.

Она также ответила на вопрос, стабильно ли работает электронный реестр.

"На самом деле, существуют бумажные архивы, и нотариусы очень много времени и сил тратят на формирование этого архива, на сохранение. Мы говорим о том, что бумажные архивы, они сохраняются 75 лет, их никто не отменял и не отменит в ближайшем времени", — заверила Онищук.