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    Новые правила регистрации недвижимости: бумажный архив не отменили - эксперт

    (обновлено: )117
    Вице-президент Нотариальной палаты Украины Ольга Онищук в эфире "ГС" отметила, что за последний год украинцы смогли немного привыкнуть к электронному реестру имущественных прав.
    Строительство в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. С начала прошлого года в Украине начал действовать новый порядок регистрации недвижимости.

    Покраска стен нового дома в Киеве. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Эксперт о социальном жилье и ситуации на рынке недвижимости

    В частности, была отменена выдача документа на право собственности при первичной регистрации недвижимости. Кроме того, уже год работает электронный реестр имущественных прав, т.е. информация о недвижимости, в том числе жилье, доступна всем. 

    Было ли это нововведение принято украинцами, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала частный нотариус, вице-президент Нотариальной палаты Украины Ольга Онищук.

    "Немного люди привыкли, конечно, потому что прошел уже большой промежуток времени — больше года, и, конечно, люди привыкают… Когда заверяется сделка у нотариуса, то легче, потому что человек получает на руки на нотариальных бланках красивый документ, который можно положить в папку, держать его в руках и быть спокойным", — отметила эксперт. 

    Она также ответила на вопрос, стабильно ли работает электронный реестр.

    "На самом деле, существуют бумажные архивы, и нотариусы очень много времени и сил тратят на формирование этого архива, на сохранение. Мы говорим о том, что бумажные архивы, они сохраняются 75 лет, их никто не отменял и не отменит в ближайшем времени", — заверила Онищук.

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