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    Экономика

    Минюст: на рынке недвижимости фиксируется рост

    (обновлено: )3101
    В Минюсте также сообщили, что в столице объем сделок купли-продажи жилья в 2016 году вырос на 20% по сравнению с 2015 годом — до 36,690 тыс. сделок.
    Новое жилье
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Нотариусы в 2016 году заверили 258,7 тысяч договоров купли-продажи квартир и жилых домов, что почти на 20% превысило показатели 2015 года, сообщает Министерство юстиции.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В Киеве объем сделок купли-продажи жилья в 2016 году вырос на 20% по сравнению с 2015 годом — до 36,690 тыс. сделок, приводит данные Минюст, отвечая на запрос УНИАН.

    "Согласно "Отчету государственных и частных нотариусов": в 2016 году нотариусами Украины было удостоверено 258 738 договоров купли-продажи недвижимого имущества, нотариусами города Киева удостоверено 36 690 договоров, а нотариусами Киевской области удостоверено 20 182 таких договоров», — говорится в сообщении Минюста.

    В ведомстве добавили, что в 2015 году нотариусами было удостоверено 215 697 договоров купли-продажи недвижимого имущества, нотариусами города Киева — 29 288 договоров, а нотариусами Киевской области удостоверено 16 078 таких договоров.

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