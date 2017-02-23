Минюст: на рынке недвижимости фиксируется рост

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Нотариусы в 2016 году заверили 258,7 тысяч договоров купли-продажи квартир и жилых домов, что почти на 20% превысило показатели 2015 года, сообщает Министерство юстиции.

В Киеве объем сделок купли-продажи жилья в 2016 году вырос на 20% по сравнению с 2015 годом — до 36,690 тыс. сделок, приводит данные Минюст, отвечая на запрос УНИАН.

"Согласно "Отчету государственных и частных нотариусов": в 2016 году нотариусами Украины было удостоверено 258 738 договоров купли-продажи недвижимого имущества, нотариусами города Киева удостоверено 36 690 договоров, а нотариусами Киевской области удостоверено 20 182 таких договоров», — говорится в сообщении Минюста.

В ведомстве добавили, что в 2015 году нотариусами было удостоверено 215 697 договоров купли-продажи недвижимого имущества, нотариусами города Киева — 29 288 договоров, а нотариусами Киевской области удостоверено 16 078 таких договоров.