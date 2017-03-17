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    Россия

    Госблокада Донбасса ведет к дальнейшей эскалации конфликта – Кремль

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (150)

    (обновлено: )30301
    По словам Дмитрия Пескова, члены Совбеза РФ также обсудили с президентом Владимиром Путиным ситуацию с дочерними предприятиями российских банков в Украине, которые подверглись санкциям со стороны властей.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. В Кремле считают, что действия Киева, прекратившего грузовые перевозки с неподконтрольными территориями Донбасса, ведут лишь к дальнейшей эскалации конфликта на юго-востоке Украины, также в Москве высказывается серьезная озабоченность в связи с вандализмом в отношении "дочек" российских банков в  Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он рассказал, что российский лидер Владимир Путин обсудил ситуацию в Украине с постоянными членами Совета безопасности.

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    "В первую очередь, речь шла о резком обострении ситуации после введения тотальной блокады Донбасса со стороны Киева. Отмечалось, что подобные действия, направленные на отторжение целого региона страны, ведут к дальнейшей эскалации напряженности", — сказал Песков журналистам.

    По его словам, члены Совбеза РФ обсудили с президентом и ситуацию с дочерними предприятиями российских банков в Украине, которые подверглись санкциям со стороны властей.

    "Также высказывалась очень серьезная озабоченность", — сказал пресс-секретарь главы государства.

    В четверг президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".

    Украина 16 марта ввела на год санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучка" "ВТБ"), "Проминвестбанка" ("дочка" "ВЭБ"а) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

    В понедельник представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Во вторник вечером активисты из Организации украинских националистов и их сторонники разбили окна в отделении "Альфа-банка" в центре Киева. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство".

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