Порошенко ввел санкции против российских банков

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских банков. Об этом говорится на сайте главы государства.

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В частности, под санкции подпадают "Сбербанк", ОАО "Виесте Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ БАНК".

Срок действия этих ограничительных мер – 1 год.

Контроль за выполнением этого решения Порошенко возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.

В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Нацбанку и Службе безопасности страны в течение суток внести предложения о введении санкций против банков, в капитале которых есть участие РФ. По данным Нацбанка, речь идет о введении санкций против украинских "Сбербанка", ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка").