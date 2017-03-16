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    Экономика

    Порошенко ввел санкции против российских банков

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (118)

    (обновлено: )778410
    Как сообщается, под санкции подпадают "Сбербанк", ОАО "Виесте Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ БАНК".
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских банков. Об этом говорится на сайте главы государства.

    Под угрозой запрета. Деятельность дочки Сбербанка в цифрах. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Под угрозой запрета. Деятельность "дочки" "Сбербанка" в цифрах

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    В частности, под санкции подпадают "Сбербанк", ОАО "Виесте Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ БАНК".

    Срок действия этих ограничительных мер – 1 год.

    Контроль за выполнением этого решения Порошенко возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.

    В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Нацбанку и Службе безопасности страны в течение суток внести предложения о введении санкций против банков, в капитале которых есть участие РФ. По данным Нацбанка, речь идет о введении санкций против украинских "Сбербанка", ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка").

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