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    Погром "Альфа-банка" в центре Киева

    (обновлено: )14401
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банк
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банк
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банк
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банк
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банк
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банк
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили "Альфа-банк"
    Страна
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банк
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили "Альфа-банк"
    Страна
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банк
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили "Альфа-банк"
    Страна
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банк
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили "Альфа-банк"
    ukranews.com
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банк
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили "Альфа-банк"
    ukranews.com

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    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили "Альфа-банк"

    В центре Киева на Крещатике противники разгона торговой блокады Донбасса разгромили отделение "Альфа-банка", сообщает "УНН".

    Один из протестующих сбил вывеску из отделения банка, другие начали забрасывать двери банка кирпичами.

    "Толпа криками поддерживала протестующих. Через секунду в толпе вспыхнула драка", — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что протестующие у Михайловского собора забросали камнями и петардами окна одного из офисов, расположенного напротив здания МИД Украины.

    Смотрите также: День украинского добровольца в Киеве

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