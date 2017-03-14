Погром "Альфа-банка" в центре Киева

В центре Киева на Крещатике противники разгона торговой блокады Донбасса разгромили отделение "Альфа-банка", сообщает "УНН".

Один из протестующих сбил вывеску из отделения банка, другие начали забрасывать двери банка кирпичами.

"Толпа криками поддерживала протестующих. Через секунду в толпе вспыхнула драка", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что протестующие у Михайловского собора забросали камнями и петардами окна одного из офисов, расположенного напротив здания МИД Украины.

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