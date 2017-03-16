Большинство россиян против финансовых преференций для Крыма - опрос

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Большая часть россиян (78%) уверены, что присоединение Крыма к РФ принесло стране только пользу, при этом 84% опрошенных против финансовых преференций полуострову, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В том, что… принесло стране только пользу, уверены 78% опрошенных. Надо отметить, что их количество также выросло по сравнению с прошлым годом: в 2016-м так считали 60%. В том, что этот шаг принес негативные последствия, уверены лишь 13%", — пишет газета.

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Кроме того, 89% опрошенных считают, что присоединение к России пошло на пользу и самим крымчанам, в то же время вредным для Крыма этот факт посчитали 5% респондентов, и еще 6% затруднились ответить. Как пишет газета, опрошенные не согласны с тем, что Крыму и Севастополю необходимы финансовые преференции. Так, только 10% респондентов заявили, что эти регионы должны получать больше средств из федерального бюджета.

"Большинство опрошенных — 84% — уверены, что деньги должны выделяться на равных с другими субъектами РФ. Нашлись и 3% респондентов, которые заметили, что в финансировании Севастополя и Крыма нет необходимости", — отмечает газета.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.