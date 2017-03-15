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    Общество

    Украина перестала существовать как государство - глава парламента Крыма

    (обновлено: )39570
    По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, после того, как Украину покинули тогдашние президент и правительство, к власти пришли "вооруженные люди".
    Владимир Константинов
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский о том, что стоит за заявлением Трампа по Крыму
    КИЕВ, 15 мар – РИА Новости Украина. Украина перестала существовать как государство еще три года назад, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    "Сама Украина в период с 21 февраля по 25 мая (2014 года), как государство прекратила свое существование по описанию тех характеристик, которые соответствовали понятию государства. Были разрушены основные институты власти, администрации, советы, представительная власть, прокуратура, судебная система. Все было демонтировано и заменено неконституционным способом", — сказал Константинов на международном круглом столе "Крымская весна три года спустя: достижения и перспективы".

    По его словам, после того, как Украину покинули тогдашние президент и правительство, к власти пришли "вооруженные люди".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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