Украина перестала существовать как государство - глава парламента Крыма

РИА Новости Украина Евгений Котенко Погребинский о том, что стоит за заявлением Трампа по Крыму Украина перестала существовать как государство еще три года назад, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Сама Украина в период с 21 февраля по 25 мая (2014 года), как государство прекратила свое существование по описанию тех характеристик, которые соответствовали понятию государства. Были разрушены основные институты власти, администрации, советы, представительная власть, прокуратура, судебная система. Все было демонтировано и заменено неконституционным способом", — сказал Константинов на международном круглом столе "Крымская весна три года спустя: достижения и перспективы".

По его словам, после того, как Украину покинули тогдашние президент и правительство, к власти пришли "вооруженные люди".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.