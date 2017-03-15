наверх
15.03.201721:52
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.08
  • USD26.90+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Захарченко и Плотницкий приехали в Крым

    (обновлено: )30540
    Сообщается, что Александр Захарченко и Игорь Плотницкий 15 марта 2017 года прибыли в Крым для участия в мероприятиях, посвященных годовщине "Крымской весны", а также в заседании интеграционного комитета Россия – Донбасс.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко (справа) и глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий приехали в Крым, сообщила пресс-служба депутата российской Госдумы от Крыма Андрея Козенко.

    Барельеф Юстиция в зале Международного суда ООН в Гааге
    УНИАН
    Победа Украины в Гааге не вернет ни Крым, ни Донбасс. Опрос политологов

    "Александр Захарченко и Игорь Плотницкий 15 марта 2017 года прибыли в Крым для участия в мероприятиях, посвященных годовщине "Крымской весны", а также в заседании интеграционного комитета Россия – Донбасс", – говорится в сообщении.

    Также сообщается, что они примут участие в учредительном заседании интеграционного комитета в Ливадийском дворце.

    "Интеграционный комитет создается как постоянно действующая структура, деятельность которой будет нацелена на усиление процессов гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации", – заявили в пресс-службе.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман скоординировал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом позиции относительно "недопущения милитаризации Крыма".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ситуация на блокпосту возле Константиновки
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Гривны
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Сбербанк России
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Певица Алла Пугачева. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ