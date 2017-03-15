Захарченко и Плотницкий приехали в Крым

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий приехали в Крым, сообщила пресс-служба депутата российской Госдумы от Крыма Андрея Козенко.

"Александр Захарченко и Игорь Плотницкий 15 марта 2017 года прибыли в Крым для участия в мероприятиях, посвященных годовщине "Крымской весны", а также в заседании интеграционного комитета Россия – Донбасс", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что они примут участие в учредительном заседании интеграционного комитета в Ливадийском дворце.

"Интеграционный комитет создается как постоянно действующая структура, деятельность которой будет нацелена на усиление процессов гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации", – заявили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман скоординировал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом позиции относительно "недопущения милитаризации Крыма".