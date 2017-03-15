наверх
15.03.201714:18
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.08
  • USD26.90+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Россия

    Грызлов о ситуации с банками: Киев разрушает собственную банковскую систему

    Тема:

    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (97)

    (обновлено: )38933
    Представитель РФ в контактной группе по урегулированию Борис Грызлов считает, что украинские власти разрушают собственную банковскую систему.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МИНСК, 15 мар — РИА Новости. Нежелание Киева вмешаться в ситуацию с блокированием украинских отделений банков из РФ бьет, прежде всего, по самой Украине, считает полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию в Украине Борис Грызлов.

    Блокирование работы Сбербанка в Украине на улице Владимирская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Центральный офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве не возобновил работу

    "Конечно, можно в очередной раз ссылаться на неких "активистов", якобы демонстрирующих свой протест. Но нет сомнений, подобное бессилие киевских властей против беспредела националистов бьёт, прежде всего, по самой Украине", — заявил в связи с этим журналистам Грызлов.

    "Вместо восстановления финансовой системы на Донбассе, в соответствии с минскими соглашениями, украинские власти разрушают собственную банковскую систему", — добавил он.

    Глава МВД Украины ранее заявил, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни собирает заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором планируется рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении украинской "дочки" "Сбербанка" из-за обслуживания материнским банком клиентов по паспортам самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

    В понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Пресс-служба "Сбербанка" в Украине сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что активисты заложили бетонными блоками вход в их центральный офис в Киеве.

    "Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен. В Нацбанке Украины заявили, что готовы инициировать применение санкций к украинской "дочке" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных республик. В НБУ отметили, что, в соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента.

    Читайте также: "Азов" провел "кровавый" пикет отделения "Сбербанка России" в Киеве

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе
    Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Алексей Пушков на заседании СФ РФ. Архивное фото
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ