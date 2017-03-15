Грызлов о ситуации с банками: Киев разрушает собственную банковскую систему

МИНСК, 15 мар — РИА Новости. Нежелание Киева вмешаться в ситуацию с блокированием украинских отделений банков из РФ бьет, прежде всего, по самой Украине, считает полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию в Украине Борис Грызлов.

"Конечно, можно в очередной раз ссылаться на неких "активистов", якобы демонстрирующих свой протест. Но нет сомнений, подобное бессилие киевских властей против беспредела националистов бьёт, прежде всего, по самой Украине", — заявил в связи с этим журналистам Грызлов.

"Вместо восстановления финансовой системы на Донбассе, в соответствии с минскими соглашениями, украинские власти разрушают собственную банковскую систему", — добавил он.

Глава МВД Украины ранее заявил, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни собирает заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором планируется рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении украинской "дочки" "Сбербанка" из-за обслуживания материнским банком клиентов по паспортам самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

В понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Пресс-служба "Сбербанка" в Украине сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что активисты заложили бетонными блоками вход в их центральный офис в Киеве.

"Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен. В Нацбанке Украины заявили, что готовы инициировать применение санкций к украинской "дочке" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных республик. В НБУ отметили, что, в соответствии с законом Украины "О санкциях", решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.