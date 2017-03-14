Власть не рискнет закрыть "Сбербанк" - Павленко

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. В государственном бюджете нет средств на выплату компенсаций в случае закрытия российских банков, заявил нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко.

Организаторы блокады Донбасса ранее заявили, что если до апреля работа "дочки" "Сбербанка" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране. В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Глава МВД Арсен Аваков попросил Кабмин срочно обратиться к Нацбанку и Совету нацбезопасности и обороны, чтобы они неотложно рассмотрели вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка" из-за начала обслуживания материнским банком граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Я думаю, что до закрытий пока не дойдет. В ближайшее время будут продолжаться эти "качели", но конкретики не будет. Власть прекрасно понимает, что сегодня на депозитах в "Сбербанке" лежит огромное количество депозитов украинских граждан и предприятий. Сделать со "Сбербанком" так, как это было с "Приватом" не получится. В этом случае Украина должна быть готова к компенсациям. А таких цифр в нашем бюджете просто нет", — подытожил Павленко.

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В России с 7 марта "Сбербанк" начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.