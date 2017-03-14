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    Власть не рискнет закрыть "Сбербанк" - Павленко

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    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (82)

    (обновлено: )48220
    По мнению народного депутата Юрия Павленко, заявления о возможном прекращении работы "Сбербанка" в Украине вряд ли закончатся конкретными действиями.
    Депутат Верховной Рады Юрий Павленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. В государственном бюджете нет средств на выплату компенсаций в случае закрытия российских банков, заявил нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: уход "Сбербанка" обернется кризисом экономики Украины

    Организаторы блокады Донбасса ранее заявили, что если до апреля работа "дочки" "Сбербанка" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране. В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Глава МВД Арсен Аваков попросил Кабмин срочно обратиться к Нацбанку и Совету нацбезопасности и обороны, чтобы они неотложно рассмотрели вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка" из-за начала обслуживания материнским банком граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    "Я думаю, что до закрытий пока не дойдет. В ближайшее время будут продолжаться эти "качели", но конкретики не будет. Власть прекрасно понимает, что сегодня на депозитах в "Сбербанке" лежит огромное количество депозитов украинских граждан и предприятий. Сделать со "Сбербанком" так, как это было с "Приватом" не получится. В этом случае Украина должна быть готова к компенсациям. А таких цифр в нашем бюджете просто нет", — подытожил Павленко.

    Смотрите также: Бетонная блокада. "Азов" замуровал вход в "Сбербанк" в Киеве

    В России с 7 марта "Сбербанк" начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. 

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