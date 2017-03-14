Уход "Сбербанка". Украине придется платить колоссальные компенсации – депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Ранее российский "Сбербанк" якобы согласился обслуживать клиентов с непризнанными паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков резко раскритиковал его действия. Он заявил, что после этого банк не может работать в Украине и призвал НБУ ввести санкции.

Ранее штаб блокады Донбасса дал вкладчикам "Сбербанка" две недели чтобы забрать оттуда свои деньги.

По словам нардепа от фракции "Оппозиционный блок" Юрия Павленко, события вокруг "Сбербанка" – это продолжение ряда глупых действий, которые влекут за собой развал финансовой системы государства.

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"Акция "Национального корпуса" под центральным офисом "Сбербанка" в очередной раз показала слабость нынешней власти. В руководстве страны не в состоянии принимать решения. Ведь если вы уже решили убрать "Сбербанк", то делайте это цивилизовано. Необходимо, как минимум, защитить вкладчиков банка, который входит в десятку серьезных финансовых учреждений страны. Это уже не говоря о защите банка, который работает в рамках украинского законодательства и на который фактически было совершено нападение", – отмечает Павленко.

По словам политика, ситуация вокруг "Сбербанка" убеждает западные компании не иметь дела с Украиной.

"Опасность для инвестиций – это тоже очень плохой сигнал. Это подрывает украинскую экономику, финансовую и банковскую системы. Ситуация серьезно бьет по инвестиционному климату. Увидев картинку баррикадирования "Сбербанка", западные банки тысячу раз подумают перед тем, как вложиться в Украину. Сегодня это "Сбербанк", а завтра кому-то не понравится другая компания – американская, британская или китайская, и против нее будут использоваться радикальные группировки. Это очень нехороший прецедент", – считает депутат.

В то же время, по его мнению, власть не рискнет пойти на закрытие "Сбербанка".

"Я думаю, что будут продолжаться качели, сегодня на депозитах в "Сбербанке" лежит огромное количество депозитов украинских граждан и предприятий. Сделать со "Сбербанком" так, как это было с "Приватом" не получится. В этом случае Украина должна быть готова к компенсациям. А таких цифр в нашем бюджете просто нет", – подытожил Павленко.