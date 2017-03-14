Хроника 13 марта: разгон блокады, замурованный "Сбербанк", скандал Евровидения

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 13 марта, президент Петр Порошенко направил в парламент законопроект о запрете двойного гражданства, апелляционный суд Киева оставил без изменений решение об аресте Романа Насирова, а СБУ запретила перемещение оружия в Донбассе и полеты беспилотников. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Разгон блокады Донбасса и акции протеста

В понедельник правоохранители задержали более 40 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции "Кривой Торец" в Донецкой области. По информации полиции у участников торговой блокады изъяли арсенал оружия. В ответ на эти действия во многих областных центрах Украины состоялись акции протеста с требованием освободить блокировщиков. Некоторые акции не обошлись без горящих покрышек, а в Луцке активисты даже заняли местную ОГА. В ночь на вторник, 14 марта, появилась информация об освобождении задержанных.

СБУ запретила перемещение оружия в Донбассе и полеты беспилотников

Служба безопасности Украины запретила перемещение в район и на территории проведения военной операции в Донбассе зарегистрированного оружия, а также любые полеты беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов. Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что силовики принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности в Донбассе в связи с "возросшей угрозой террористических актов". Однако подробности таких мер не приводились.

Захарченко установил для линии соприкосновения в Донбассе статус госграницы

Линия соприкосновения между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и подконтрольной Киеву территорией, согласно указу главы ДНР Александра Захарченко, получила статус госграницы. Теперь при перемещении через линию соприкосновения физическим лицам в обязательном порядке необходимо пройти регистрацию в пунктах пограничного контроля, говорится в тексте указа. К тому же теперь в Донбассе начал действовать и новый порядок перемещения товаров.

Бетонная блокада "Азова"

Накануне представители "Гражданского корпуса", созданного на базе "Азова", замуровали витрины и вход "Сбербанка" на улице Владимирской в Киеве. В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Организаторы акции заявили, что если до апреля работа "дочки" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране. По информации главы МВД Арсена Авакова, СНБО в среду рассмотрит прекращение деятельности "Сбербанка".

Порошенко направил в парламент законопроект о запрете двойного гражданства

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно реализации права сменить гражданство. По словам Герасимова, основанием для утраты гражданства Украины будет считаться добровольное получение гражданства другой страны, а также если человек не откажется от иностранного гражданства в течение определенного срока с момента получения украинского.

Проигрыш апелляции Насирова

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение об аресте отстраненного от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на 60 дней с альтернативой залога в 100 миллионов гривен. Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров не будет вносить залог и не будет просить об этом друзей, зато будет жаловаться в Европейский суд по правам человека о незаконности содержания его под стражей.

Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что выбор Юлии Самойловой в качестве представительницы России на Евровидении — это провокация Москвы. В понедельник Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, так как она посещала Крым в 2015 году без разрешения украинской стороны и Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. Климкин подчеркнул при этом, что "закон должен быть один для всех".

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В Таиланде с 1998 года отмечается необычный национальный праздник – день слона. Во всех туристических "слоновых деревнях" и слоновых краалях (местах, где разводят и обучают рабочих слонов) в этот день устраиваются религиозные церемонии для улучшения кармы слонов, так как многие тайские буддисты считают, что слон – это последняя ступенька перерождения души в виде животного перед рождением ее человеком. Также в краалях устраивают "шведские столы" из фруктов в качестве праздничного обеда для живущих там слонов.