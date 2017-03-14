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    События вокруг "Сбербанка" - это клоунада - депутат

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    (обновлено: )4310
    По мнению народного депутата Алексея Белого, к непростой ситуации вокруг российских банков в Украине привело отсутствие стратегии развития государства и общества.
    Народный депутат Алексей Белый
    Facebook Алексей Белого

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Блокада в Донбассе и нападения на офисы "Сбербанка" — следствие полной недееспособности действующей власти, считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Алексей Белый.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее российский "Сбербанк" якобы согласился обслуживать клиентов с непризнанными паспортами ДНР и ЛНР. В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков резко раскритиковал такие действия. Он заявил, что после этого банк не может работать в Украине и призвал НБУ ввести санкции. А недавно штаб блокады Донбасса дал вкладчикам "Сбербанка" две недели чтобы забрать оттуда свои деньги.

    "Сбербанк" — это украинское предприятие, которое платит немалые налоги в государственный бюджет. Этот банк работает с тем капиталом, который в него вложили как граждане Украины, так и сторонний капитал, которым пользуется государство. Если руководство страны хочет отказаться от этого капитала, оно должно быть к чему-то готово, к очень серьезным последствиям. К сожалению, в Украине все происходит спонтанно — мы ни к чему не готовимся, у нас нет стратегии развития государства и общества. Таким образом, на выходе мы получаем клоунаду на подобие блокады на Донбассе или бетонной стены вокруг "Сбербанка", — отметил депутат. 

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