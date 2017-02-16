Путин: Москва обеспокоена попытками диверсий со стороны Киева в РФ

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Москва обеспокоена попытками организации террористической и диверсионной деятельности со стороны Киева в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на коллегии ФСБ, президент РФ заявил, что украинские власти не готовы к мирному решению ситуации на юго-востоке страны.

"Более того, открыто говорят и об организации диверсионной, террористической и подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить", — сказал Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

"Названные мною события и обстоятельства требуют от специальных и силовых структур в России, прежде всего от Федеральной службы безопасности, особого внимания и концентрации сил. В первую очередь в борьбе с терроризмом", — сказал он.

Он отметил, что российским спецслужбам удалось нанести бандитам и их пособникам ряд серьезных и ощутимых ударов, о чем говорят показатели 2016 года.

Кроме того, Путин заявил, что "целью обострения Киевом обстановки в Донбассе" является попытка срыва минских соглашений. По его словам, Киев делает ставку на силовое решение проблемы, поскольку "явно не готов" к мирному решению конфликта.

"Мы видим и серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время, цель этих попыток, цель этого обострения очевидная – сорвать "минские соглашения". Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", — сказал Путин.

Ополченцы и ВСУ в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняли друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.