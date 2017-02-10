Путин: отношения РФ и США сильно деградировали

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Отношения РФ и США нуждаются в восстановлении после периода деградации, при этом восстановление отношений зависит не только от России, но и от американской стороны, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словении в Москве.

"Российско-американские отношения за предыдущие лет пять особенно сильно деградировали, и, конечно, они нуждаются в восстановлении в интересах как российского, так и американского народа. Мы слышали то, как к этому относится избранный президент — вступивший в свою должность господин Трамп, мы всегда это приветствовали и рассчитываем на то, что эти отношения будут восстанавливаться в полном объеме и по всем направлениям, но это зависит не только от нас, это зависит от американской стороны", — заявил Путин.

"Мы исходим из того, что американская сторона должна сформировать окончательно свою команду, должна определиться с тем… кто и по каким направлениям будет вести диалог с нами, это касается и торгово-экономических связей, это касается и вопросов безопасности, касается различных регионов мира, которые страдают от большого множества конфликтов. И мы, конечно, объединив усилия, могли бы внести в урегулирование этих вопросов значительный вклад, в том числе и в борьбе с международным терроризмом", — добавил президент РФ.