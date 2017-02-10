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    Россия

    Путин рассказал президенту Словении о ситуации в Донбассе

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    Путин сообщил, что рассказал о последнем развитии событий и обострении ситуации на юго-востоке Украины, подчеркнув безальтернативность исполнения минских соглашений как основу для разрешения конфликта.
    Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Словении Б. Пахором
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Словении Борутом Пахором состояние отношений РФ и ЕС, и выразил надежду, что они будут восстанавливаться.

    Путин также проинформировал своего коллегу об обострении ситуации в Донбассе, отметив, что нет альтернативы минским соглашениям.

    "Я проинформировал господина президента о последнем развитии событий и обострении ситуации на юго-востоке Украины, подчеркнув безальтернативность исполнения минских соглашений как основу для разрешения конфликта. Обсудили состояние отношений России с Евросоюзом, надеюсь, что постепенно они будут восстанавливаться", — сказал Путин по итогам встречи.

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    Со своей стороны президент Словении подчеркнул, что "первым шагом (в урегулировании ситуации) должно стать отведение вооружения, после чего можно продлевать мирные переговоры в рамках минских договоренностей".

    "Я, как ваш друг, призываю все стороны прекратить все военные действия, и только тогда можно будет надеяться на улучшение отношений между Россией и западным миром. Тогда я уверен, что и отношения с ЕС восстановятся и будут на соответствующем уровне", — сказал Пахор.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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