Шойгу о словах Мэттиса: диалог с РФ "с позиции силы" - бесперспективен

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Россия готова восстанавливать сотрудничество с Пентагоном, но попытки диалога с позиции силы бесперспективны, заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Таким образом Шойгу ответил главе Пентагона Джеймсу Мэттису, заявившему на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой "с позиции силы".

"Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России – бесперспективны. Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом ждём разъяснений позиции Пентагона", — сказал Шойгу.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что после избрания на пост президента США готов рассмотреть вопросы признания Крыма российским регионом и отмены антироссийских санкций.

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Однако после отставки советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, администрация США стала использовать более воинственную риторику. В частности, пресс-секретарь Белого дома во вторник заявил, что Трамп ждет возврата Крыма Украине и исполнения РФ минских соглашений. Трамп же в своём Twitter назвал переход полуострова в состав РФ "захватом".