наверх
16.02.201712:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.44
  • USD26.99- 0.24
Рубрики
Ещё
    Россия

    Шойгу о словах Мэттиса: диалог с РФ "с позиции силы" - бесперспективен

    (обновлено: )50221
    Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил главе Пентагона Джеймсу Мэттису, заявившему, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой "с позиции силы".
    Сергей Шойгу
    RIA News Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Россия готова восстанавливать сотрудничество с Пентагоном, но попытки диалога с позиции силы бесперспективны, заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    Джеймс Мэттис
    wikipedia
    Politico: 12 героев, из-за которых 2017 год войдет в историю

    Таким образом Шойгу ответил главе Пентагона Джеймсу Мэттису, заявившему на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой "с позиции силы".

    "Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России – бесперспективны. Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Дэнфордом ждём разъяснений позиции Пентагона", — сказал Шойгу.

    В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что после избрания на пост президента США готов рассмотреть вопросы признания Крыма российским регионом и отмены антироссийских санкций.

    Читайте также: Погребинский о том, что стоит за заявлением Трампа по Крыму

    Однако после отставки советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, администрация США стала использовать более воинственную риторику. В частности, пресс-секретарь Белого дома во вторник заявил, что Трамп ждет возврата Крыма Украине и исполнения РФ минских соглашений. Трамп же в своём Twitter назвал переход полуострова в состав РФ "захватом".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Украина - США - РФ: крымский вопрос
    Кабинет министров Украины
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений
    Юрий Гаврилечко
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх